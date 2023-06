Javno pismo: Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 24ur.com "Digitalna tehnologija je vstopila v vsako človekovo dejavnost. Posameznik in družba bosta uspešna, zgolj in le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo," so v javnem pismu izpostavili v nacionalni platformi Partnerstvo za spremembe. Pristojne zato pozivajo, da v osnovnih in srednjih šolah uvedejo obvezen predmet računalništvo in informatika.

