Poziv k uvedbi obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole SiOL.net Partnerstvo za spremembe, nacionalna platforma sodelovanja, podpira reformo šolstva, a hkrati opozarja, da vlada napoveduje necelovite spremembe. V javnem pismu so pozvali k uvedbi računalništva in informatike (RIN) kot obveznega predmeta v osnovne in srednje šole.

Sorodno