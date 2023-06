Na tretjih Evropskih igrah, ki bodo med 21. junijem in 2. julijem, bo nastopil kar 137 slovenskih športnikov. Ti se bodo pomerili v 19 športnih panogah. Glavno mesto tekmovanja bo Krakov, sicer pa bodo prizorišča po vsej Poljski.

V slovenski reprezentanci – predstavili so jo včeraj, bo tudi precej Štajercev. Med njimi so člani Atletskega društva Kladivar Celje Vid Botolin (5.000 m), Ian Matic Guč ...