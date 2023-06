Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bili nekaj pred 10. uro obveščeni o nesreči ljudi v vodi na Ptuju. Na sotočju reke Drave in kanala HE Zlatoličje na Ptuju je občanka padla v vodo. Gasilci PGD Ptuj so jo s pomočjo vrvne tehnike izvlekli na brežino.