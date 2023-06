Intervencija na Dravi, gasilci odhiteli na pomoč Maribor24.si Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bili nekaj pred 10. uro obveščeni o nesreči ljudi v vodi na Ptuju. Na kraj dogodka so napoteni gasilci.

