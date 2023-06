Upravno sodišče zaustavilo odstrel medvedov Gorenjski glas Kranj – Potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor 13. aprila izdalo upravljavcem lovišč dovoljenje za odstrel 235 rjavih medvedov v 122 loviščih, kjer jih je največ in kjer so zabeležili največ konfliktnih situacij, je upravno...

Sorodno





Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Boštjan Poklukar

Tanja Fajon

Goran Dragić