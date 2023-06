V občini Slovenska Bistrica so na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih dovoljene le male vetrne elektrarne do 1 MW Energetika.NET Svetniki občine Slovenska Bistrica so na četrtkovi izredni seji potrdili obvezno razlago prostorskih ureditvenih pogojev na območju občine in se s tem odzvali na umeščanje vetrnih elektrarn v njihovi občini, predvsem v luči projekta 56 vetrnih elektrarn podjetja Energija na veter. V občini je tako na kmetijskih in gozdnih zemljiščih dovoljeno umeščati male vetrne elektrarne do 1 MW. Obvezna razlaga naj bi bila sicer po navedbah predstavnice Energije na veter nezakonita.

