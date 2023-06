Skupščina ZZZS podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 24ur.com Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) podpira ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kritična pa je do predlogov ukrepov za izboljšanje sistema, ki so jih pripravile zdravniške organizacije. Tudi tokrat so člani govorili o dostopnosti do zdravstvenih storitev, pa tudi o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi.

Sorodno