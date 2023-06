Po letu 2026 k zdravniku brez papirjev in izvidov? Družina

Vlada je na četrtkovi seji med drugim sprejela predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva, ki naj bi stopil v veljavo 1. januarja 2024. Ta naj bi vpeljal digitalno transparentnost in prinesel več novosti za paciente in zaposlene v zdravstvu. Najpozneje z letom 2026 pacientom k zdravnikom ne bo treba več nositi papirjev in izvidov, prav tako se ne bodo podvajale preiskave, saj bo vse, kar bodo oprav...

