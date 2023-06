SIQ z novim laboratorijem še bolj odpira vrata v Mercedes, BMW, Audi, VW, Renault … Izvozniki.si Na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje SIQ so slavnostno odprli dvomiljonsko naložbo v nov visokotehnološki laboratorij za preskušanje avtomobilskih komponent, ki so del e-mobilnosti

Sorodno