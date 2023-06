'Ni naloga države, da spremlja cene po celotni prehranski verigi' 24ur.com Gospodarska zbornica je prepričana, da nov vladni poskus zajezitve visokih cen hrane s spremljanjem cen po celotni prehranski verigi ni delo države. Naš največji trgovec z živili ob tem sporoča, da oderuških marž pri njih ne bodo odkrili. Zakaj so torej nekateri, tudi slovenski, izdelki na policah italijanskih trgovin cenejši? Pri Mercatorju so prepričani, da so nizke cene posameznih izdelkov del...