Uredba o nadzoru cen kmetijskih pridelkov in živil sproža kritike in dvome RTV Slovenija Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je na Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij ocenila, da je primerjava cen košarice živil dosegla namen, prihajajoči nadzor cen pridelkov in živil pa ni ukrep za zajezitev cen.

Sorodno