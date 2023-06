Papež Frančišek prestal operacijo, do 18. junija odpovedal vse avdience Primorske novice Papež je do 18. junija odpovedal vse avdience, so potrdili v tiskovnem uradu Svetega sedeža, potem ko so 86-letnemu papežu danes v rimski bolnišnici Gemelli operirali ukleščeno trebušno kilo. Operacijo je papež prestal brez zapletov, so potrdili v Vatikanu.

