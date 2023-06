Kijev in Moskva po uničenju jezu poročata o obstreljevanju prizadetih krajev Dnevnik Ukrajina in Rusija se medsebojno obtožujeta obstreljevanja krajev, ki so jih prizadele poplave. Kijev trdi, da je bilo v ruskem napadu na Herson ubitih več ljudi, pri čemer števila žrtev ni navedel. Ruski guverner okupirane regije Herson Vladimir...

Sorodno