Včeraj ob 12.53 sta pri naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, poškodovanega voznika izvlekli iz vozila, pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila in odstranili vozili s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega odpeljali v SB Novo mesto. Delavec cestn ...