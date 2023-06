V Izolo z izjemno bero sedme umetnosti vabi Kino Otok Primorske novice Z včerajšnjo projekcijo italijanskega filma Gigi zakon (Gigi la legge) režiserja Alessandra Comodina v Letnem kinu Arrigoni se je po uvodnih projekcijah in dogodkih na Primorskem in po Sloveniji tudi uradno začel edinstveni mednarodni filmski festival Kino Otok, ki do nedelje na več izolskih prizorišč prinaša nabor filmskih odsevov našega časa iz Evrope in z različnih kocev sveta, razstavo, pogovore in možnost srečanja z nekaterimi ustvarjalci.

