Hude poplave, ki so sledile uničenju jezu na reki Dneper, bodo premaknile mine, opozarjajo pri Rdečem križu. Ker jih poplavne vode ne bodo onesposobile, bodo predstavljale veliko nevarnost za prebivalstvo in reševalce, ki so do sedaj vedeli za lokacije minskih polj. Vse več je tudi svaril pred humanitarno katastrofo zaradi pomanjkanja pitne vode in uničenih kmetijskih površin. ...