ICJT odprl prenovljen informacijski center za jedrsko tehnologijo Energetika.NET V sredo so v Podgorici v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT) odprli prenovljene prostore informacijskega centra, katerega glavni namen je informiranje javnosti o jedrski tehnologiji. Dogodka se je med drugim udeležil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Minister je poudaril pomembnost ozaveščanja širše javnosti o jedrski energiji, so sporočili iz agencije za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti Tromba.

