Na 9. Slovenski fotovoltaični konferenci, ki se je v sredo odvila na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, so predstavili trende fotovoltaike na področju raziskav in razvoja sončnih celic ter razvoj slovenskega fotovoltaičnega trga. Govorili so o porastu zanimanja za produkte in storitve na področju fotovoltaike in trajnostne energetike.