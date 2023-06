Grozi nam nova huda ura: prižgano oranžno opozorilo, možno je tudi poplavljanje Slovenske novice Hidrologi svarijo, da tudi danes in v petek lahko ob krajevno močnejših padavinah hitro in močno narastejo posamezni predvsem manjši vodotoki in hudourniki v več delih države in pri tem poplavijo.

