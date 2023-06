Danes dopoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih na vzhodu. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, poročajo meteorologi na Arso. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranj ...