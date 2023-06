Ni denarja niti za kulturo – letos ne bo niti Letnega kina Minoriti? Lokalec.si Na družbenem omrežju Letnega kina Minoriti so sporočili žalostno novico – Letni kino Minoriti je pod velikim vprašanjem. “Tudi nas je vse skupaj presenetilo kot strela z jasnega … Nismo vedeli, slutili, verjeli, da je stanje v mariborski kulturi tako resno, …” so uvodoma zapisali. Kot so še napisali, delež Mestne občine Maribor predstavlja tolikšen del financiranja, da organizatorji brez teh sreds ...

