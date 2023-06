Ukrajinski generalštab: Zaradi uničenja jezu so utrpele ruske enote, pripravljene na protiofenzivo Nova24TV Generalštab ukrajinske vojske je v četrtek zjutraj podal informacijo, da ruske enote, ki okupirajo jug države, niso bile pripravljene na posledice razstrelitve jezu na Dnipru, posledično pa so utrpele izgube. Poročajo o mrtvih, ranjenih in izginulih. Ukrajinska vojska je sporočila, da okupatorske enote, ki zasedajo jug države, niso bile pripravljene na razstrelitev jezu na Dnipru. Posledica so iz ...

Sorodno





















Omenjeni Rdeči križ

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Gloria Kotnik

Primož Trubar

Nina Osenar

Jan Oblak