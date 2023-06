Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je obravnaval vladni predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ob tem so izpostavili dileme ob predlagani uvedbi zagotovljene vdovske pokojnine. Slišati je bilo opozorila, da gre za parcialno rešitev, ki lahko ustvari nove krivice.