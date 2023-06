Piše: Tanja Brkić (Nova24tv.si) Na današnji 30. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so poslanci obravnavali predlog priporočil Vladi RS zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje kanala C0, ki ga je predlagala poslanska skupina SDS. Prva je zbrane nagovorila poslanka Anja Bah Žibert, ki je poudarila, da se je gradnja kanala zaradi spornih ugotovitev in ...