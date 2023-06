Občinski svetniki občine Slovenska Bistrica so na izredni seji brez glasu proti potrdili obvezno razlago prostorskih ureditvenih pogojev na območju občine, s katerim so investitorje v vetrne elektrarne dodatno opozorili, da lahko na območjih kmetijskih zemljišč gradijo le male vetrne elektrarne do nazivne moči enega megavata. S tem so se v bistriški občini odzvali na vse večje zanimanje potencialn ...