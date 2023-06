Pipenbaherjeva 120-metrska novost, ki je ni v radiju 500 kilometrov #foto SiOL.net V novomeški Irči vasi bodo drevi uradno odprli novozgrajeni most oz. rečno brv prek Krke za pešce in kolesarje. Naložbo, ki je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 2,8 milijona evrov, sta s skupaj z nekaj manj kot 880.000 evri podprla Evropski kohezijski sklad in država. Preostanek potrebnih sredstev je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Asta Vrečko

Ivo Boscarol

Tanja Fajon