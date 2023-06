Piše: Moja Dolenjska Včeraj so v Irči vasi slovesno odprli 130 metrov dolg most čez Krko, namenjen pešcem in kolesarjem, ki povezuje dva pomembna mestna predela – eno največjih stanovanjskih sosesk Drsko z bršljinskim zaledjem in Češčo vasjo. Novo pridobitev je zasnoval mednarodno priznani inženir in projektant mostov Marjan Pipenbaher. Slednji je v nagovoru poudaril, da so lahko Novomeščani na ob ...