Kolesarji so v nizkem startu, 42. kolesarski maraton Franja je tik pred vrati Sportal Konec tedna bodo Ljubljano in okolico v znamenju tradicionalnega maratona Franja znova preplavili rekreativni in amaterski kolesarji. Največji slovenski kolesarski praznik, že 42. po vrsti, se bo začel s sobotno Barjanko, v nedeljo pa bo na vrsti glavni del prireditve z velikim in malim maratonom.

