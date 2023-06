42. kolesarski maraton: Barjanka z rekordnim številom udeležencev 24ur.com Ob 8. uri se je v Ljubljani in okolici z Barjanko začel 42. kolesarski maraton Franja. Kot so sporočili organizatorji, je Barjanka startala z rekordnim številom udeležencev. Glavni del dogodka pa bo sicer na sporedu v nedeljo ob 9. uri, ko se bodo s starta na 156 kilometrov dolgo pot podali rekreativni in amaterski kolesarji ter štiri ure kasneje sklenili največji slovenski kolesarski praznik. So...

Sorodno