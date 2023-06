Dva otroka, ki sta bila v četrtek žrtvi napada z nožem v francoskem alpskem mestu Annecy, sta še vedno v kritičnem stanju. V mestu so zvečer v kotu igrišča v parku, kjer se je zgodil napad, prebivalci postavili majhen improviziran oltar s svečami in belimi vrtnicami. Žrtve napada in njihove družine bo obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.