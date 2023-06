Mladi junak z nahrbtnikom, ki je poskusil preprečiti napad z nožem 24ur.com Francoski mediji slavijo mladega "junaka z nahrbtnikom", ki je poskušal preprečiti napad z nožem v Annecyju, v katerem so bili hudo poškodovani štirje otroci. 24-letnega Henrija so posneli, kako je lovil napadalca in proti njemu zamahoval s torbo. Katoliški romar, ki se je odpravil na pot, da bi obiskal francoske katedrale, je dejal, da je sledil svojim instinktom in naredil vse, kar je lahko, da...

Švica

