DZ po vetu vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju proračunov Dnevnik DZ je vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, na katero je državni svet izglasoval veto. Zanjo je glasovalo 51 poslancev koalicije in narodnosti, proti je bilo 28 poslancev SDS in NSi.

