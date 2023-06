Piše: Maruša Opeka Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 10. redni seji, ki je potekala od 22. do 26. maja 2023, med drugim potrdili novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 ter sprejeli rebalans državnega proračuna, ki sledi reorganizaciji vlade. V začetku tega leta so se več ministrstvom spremenila delovna področja, pridružila pa so se jim še tri nova. Prihodki bod ...