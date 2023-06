Na slovenskih cestah znova zastoji: gneča na primorski in gorenjski avtocesti 24ur.com Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg tri kilometre. Za Kranjsko Goro uporabite izvoz Jesenice vzhod, Lipce, svetuje Prometno-informacijski center. Zastoji so tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano.

