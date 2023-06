Na slovenskih cestah je danes in v nedeljo zaradi četrtkovega praznika in začetka počitnic v nekaterih evropskih državah ponovno pričakovati močno povečan promet. Stanje pa se lahko po ocenah prometno-informacijskega centra v juliju izboljša, saj je za trenutne zastoje krivo predvsem križanje prometa dnevnih migrantov in turistov. Zaradi ukinitve mejnega nadzora na meji s Hrvaško […]