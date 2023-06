“Ne bom govoril o številkah, vendar so impresivne” – Ruski predsednik Putin priznava , da kljub izgubam “ofenzivni potencial kijevskega režima še vedno ostaja” topnews.si Ruski predsednik Vladimir Putin je vćeraj potrdil, da je ukrajinska vojska začela dolgo pričakovano protiofenzivo, vendar pa Kijevu doslej “ni uspelo” doseči ciljev. Da se je ukrajinska ofenziva, ki so jo več mesecev napovedovali v Kijevu, že začela, so te dni ugibali tudi nekateri mednarodni mediji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. “Zagotovo lahko trdimo, da […]...

