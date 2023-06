V Louvru na ogled ikone Dnevnik V pariškem muzeju Louvre želijo javnosti pokazati del dragocenih bizantinskih ikon, ki so bile evakuirane iz Ukrajine. Od 14. junija do 6. novembra jih bodo razstavili pet od skupno 16, preostale bodo ostale v depojih. Ikone so iz Muzeja Hanenkiv v...

Sorodno