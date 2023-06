71-letni voznik na prehodu trčil v peško Lokalec.si Včeraj ob 11.51 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Bistriški cesti v Poljčanah. Policisti so na kraju ugotovili, da je prometno nesrečo zakrivil 71-letni voznik osebnega vozila iz okolice Slovenske Bistrice, ki je zaradi

neupoštevanja prednosti pešca na prehodu za pešce, trčil v 76 letno peško

iz okolice Slovenske Bistrice, ki je pravilno prečkala cestišče na prehodu

za pešce, so sp ...

