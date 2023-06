71-letni voznik trčil v 76-letno peško: utrpela posebno hudo poškodbo 24ur.com Štajerski policisti so v petek malo pred poldnevom prejeli obvestilo o prometni nesreči v Poljčanah. Po prihodu na kraj so ugotovili, da 71-letni voznik ni upošteval prednosti pešca na prehodu za pešce in zaradi tega trčil v 76-letno žensko. Peška je ob tem utrpela posebno hudo poškodbo.

