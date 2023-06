V Uradnem listu so objavili Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023. “Z njim želimo zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse uporabnike in spodbujati učinkovito ravnanje z njo,” pojasnijo na ministrstvu za gospodarstvo. S sredstvi razpisa želimo ...