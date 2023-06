(VIDEO) Mira Milavec iz Ukrajine: “Ljudem na poplavljenem območju smo uspeli predati nekaj pomoči – vodo ter pakete s hrano in higienskimi pripomočki” Demokracija Piše: L.K. Iz Ukrajine se je oglasila slovenska sodelavka pri Caritas-Spes Ukraine, Mira Milavec, ki aktivno pomaga ljudem na poplavljenem območju v Hersonski regiji. Za Demokracijo je povedala: “Iz Caritas-Spes Odesa smo uspeli ljudem predati pomoč z vodo in paketi s hrano in pripomočki za higieno. Po besedah naših kolegov ljudje ne želijo zapustiti svojih mest ampak bodo čakali, da se niv

