VIDEO: Mladenič mater in otroka v zadnjem trenutku rešil pred vlakom Lokalec.si “Srbske uporabnike družbenih omrežij je pred dnevi pretresel skrb vzbujajoč posnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Na njem je videti žensko in otroka, ki v tunelu težeta po tirnicah, za njima pa drvi hitri vlak,” navaja Metropolitan. Tik preden bi se lahko zares tragično končalo, jima na pomoč priskoči pogumni mladenič in ju potegne na varno, zapišejo v nadaljevanju. “Skočil sem s klopi, ...

