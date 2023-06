Neverjetno: slovenski evrovizijski predstavniki meje premikajo tudi v tujini #video SiOL.net Kot smo že poročali, je skupina Joker Out, ki je Slovenijo zastopala na letošnji Evroviziji, pred dnevi v petih urah razprodala karte za koncert v Tvornici kulture, hrvaškem prizorišču primerljivem z velikostjo Cvetličarne. V teh dneh pa so razprodali in napolnili tudi dva koncerta v Dublinu, s čimer so potrdili, da mej ne premikajo le pri naših sosedih ampak tudi drugje.

