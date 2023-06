Vegas le še zmago od zgodovinskega dosežka SiOL.net Hokejisti Vegas Golden Knights so na četrti tekmi velikega finala lige NHL s 3:2 slavili pri Florida Panthers in v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Zlati vitezi so tako le še zmago oddaljeni od premiernega Stanleyjevega pokala. Chandler Stephenson je za zmagovalce, ki so vodili s 3:0, zadel dvakrat, zmagoviti gol je dosegel William Karlsson.

