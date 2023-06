Denver spet doma, zmaga mu prinaša naslov Primorske novice Košarkarji Denver Nuggets so le še zmago oddaljeni od prvega naslova prvaka košarkarske lige NBA. Dve zaporedni tekmi v Miamiju so opravili z odliko, nazadnje so konec tedna so v gosteh premagali Miami Heat s 108:95.

