Po tem, ko so v kolumbijski džungli po več kot petih tednih od strmoglavljenja letala našli štiri preživele otroke, so se malčki ponovno združili s sorodniki. Čeprav so shujšani in slabotni, so veseli, poročajo tuje tiskovne agencije. Zdravijo jih v vojaški bolnišnici v Bogoti, zasluge za preživetje pa pripisujejo znanju in pogumu 13-letne deklice. ...