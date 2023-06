40 dni v džungli: reševalec razkril prve besede ene od deklic SiOL.net "Najstarejša deklica Lesly je z najmlajšo punčko v naročju stekla proti meni in rekla: 'Lačna sem,'" je za javni televizijski kanal RTVC povedal Nicolas Ordonez Gomes, eden od reševalcev, ki so sodelovali pri iskanju štirih otrok iz Kolumbije. Ti so po letalski nesreči v džungli preživeli več kot 40 dni. Poleg otrok so bili na letalu mati, pilot in še ena odrasla oseba, ki so v nesreči umrli. Kot je povedal oče otrok, je mati, ki je umrla štiri dni po nesreči, otrokom najverjetneje naročila, naj zapustijo kraj nesreče in poskušajo najti pot v civilizacijo.

