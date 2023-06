Rusi na olimpijskih, toda ... Macron in Bach o udeležbi Rusov in Belorusov na OI 2024 Ekipa Francoski predsednik Emmanuel Macron je konec tega tedna sprejel predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha in se v pogovoru v elizejski palači strinjal, da bo o udeležbi Rusov in Belorusov na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu odločal Mok, je ta sporočil pred družbenih omrežij.



Več na Ekipa24.si

Sorodno