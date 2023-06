'Deložirani' City in deževni stockholmski sindrom 24ur.com "Kaj bi šele bilo, če bi zmagal United," se poleg nas v nedeljo popoldne smeje oglasi Collin, ko pogledamo proti strehi avtobusnega postajališča na Picadillyju. Od šestih plastičnih kupol so ostale le še tri, druge tri pa so se žrtvovale kot višinska platforma med velikim sobotnim večernim slavjem, ki je po osvojeni Ligi prvakov zajelo središče Manchestra.

